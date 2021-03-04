Индекс S&P 500 может уйти ниже 3790 пунктов в четверг - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 может опуститься ниже 3790 пунктов на торгах в четверг, считает аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Михаил Денисламов.

"Технически индекс S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. Индикаторы RSI и MACD указывают на то, что в краткосрочном периоде возможна консолидация. В случае снижения индекса широкого рынка ниже 3790 пунктов следующей линией поддержки станет уровень 3700 пунктов. Среднесрочные перспективы будут оставаться позитивными, пока S&P 500 превышает 3640 пунктов", - указывает эксперт инвесткомпании.

Аналитик также полагает, что акции стоимости (с низкими стоимостными мультипликаторами) по-прежнему будут выглядеть лучше широкого рынка. "Наиболее уязвимым в краткосрочном периоде остается технологический сектор, однако в более долгосрочной перспективе, по нашему мнению, он продемонстрирует положительную динамику", - пишет Денисламов.

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