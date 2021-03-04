Уровень 74 руб./$1 выглядит достаточно стабильным при текущем балансе рисков - Банк "Санкт-Петербург"

Уровень 74 руб./$1 выглядит достаточно стабильным при текущем балансе рисков, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Курс доллар/рубль снижается, рубль поддерживают снизившиеся санкционные риски, но настроения на глобальном рынке остаются определяющими. Наши ожидания по курсу рубля сохраняются, уровень 74 руб./$1 выглядит достаточно стабильным при текущем балансе рисков, поэтому ожидаем, что рубль продолжит торговаться в диапазоне 73,5-74,5 руб./$1 в ближайшие дни", - отмечают аналитики банка.

Росстат в среду опубликовал недельную статистику по инфляции, рост цен составил 0,2%, а в годовом выражении инфляция ускорилась до 5,6-5,7%. Сейчас инфляция существенно превышает целевой уровень ЦБ, сезонно сглаженные темпы роста цен в феврале выросли. При этом официальная статистика за февраль будет опубликована в пятницу, учитывая более широкую корзину товаров и услуг, итоговая цифра может оказаться ниже. В любом случае, эксперты банка "Санкт-Петербург" не ожидают повышения ставки на заседании в марте, а взгляд ЦБ на динамику цен позволит оценить перспективы нормализации ДКП.

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