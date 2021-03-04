Индекс Мосбиржи завершит торги в четверг в диапазоне 3380-3450 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс Мосбиржи завершит торги в четверг в диапазоне 3380-3450 пунктов, отмечается в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Александра Осина.

"Индекс Мосбиржи в четверг немного снизился вслед за американскими фондовыми площадками, несмотря на растущую нефть. Рыночный консенсус закладывает повышение ставок ФРС в марте 2023 года и рост ставки федеральных фондов на 90 базисных пунктов к концу 2024-го.В лидерах роста акции холдинга "Сафмар финансовые инвестиции", который проводит выкуп долей несогласных с продажей НПФ "Сафмар" держателей данных бумаг по 545 руб., что существенно выше рынка", - указывает Осин.

"Норильский никель" вновь в лидерах снижения. По мнению эксперта, давление на котировки продолжает оказывать неопределенность в отношении ущерба в результате подтопления Октябрьского и Таймырского рудников, деятельность которых была частично приостановлена.

"Между тем, сокращение добычи способно поддержать цены на никель, которые в последние дни упали на 18%, до уровней начала года. Поводом для продаж служат опасения инвесторов относительно того, что темпы роста цен на данный металл опережают реальное восстановление спроса. По данным World Bureau of Metal Statistics (WBMS) и International Nickel Study Group (INSG) в прошлом году предложение никеля на в 2-5% превышало его добычу, что немного с учетом волатильности отраслевой статистики. При этом WBMS подсчитало, что добыча никелевой руды в пересчете на чистый металл в 2020-м сократилась на 12,4%, до 2,27 млн тонн, а по оценкам Fitch Solutions, добыча никелевой руды упала на 23,3%", - отмечает Осин.

Цены на никель находятся под влиянием опасений того, что мировая экономика будет восстанавливаться медленнее, чем ожидалось, и в то же время добычные мощности могут быть выведены на максимум в короткие сроки, что увеличит избыток предложения. Приостановка добычи на руднике "Норникеля" выступает в качестве рыночного регулятора предложения, что, на взгляд аналитика инвесткомпании, благоприятно для его акций. При этом, судя по последним заявлениям руководства, ущерб от аварии носит краткосрочный характер. Глава компании Владимир Потанин уверен, что у ГМК достаточно компетенций, чтобы справиться с этой проблемой.

Сохраняющаяся неопределенность по поводу решения ОПЕК+ по итогам текущего заседания, а также неоднозначная реакция на новые меры стимулирования экономики США увеличивают вероятность дальнейшего снижения на отечественных фондовых площадках, полагает эксперт "Фридом Финанс".

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