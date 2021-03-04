Акции остаются лучшими долгосрочными инвестициями по сравнению с облигациями и казначейскими векселями - Credit Suisse

Акции остаются лучшими долгосрочными финансовыми инвестициями по сравнению с облигациями и казначейскими векселями, отмечается в аналитическом материале Credit Suisse.

"Обвал рынка акций, вызванный пандемией новой коронавирусной инфекции, стал самым стремительным в истории, не считая краха фондовых рынков в октябре 1987 года. Рынок потерял 35% всего за 23 торговых дня. Однако восстановление в США и многих других странах было необычайно быстрым благодаря мощной фискальной поддержке и мерам денежно-кредитного стимулирования, а ближе к концу года рынки дополнительно оживились на фоне позитивных новостей о вакцине", - пишут эксперты Credit Suisse.

По их мнению, акции остаются лучшими долгосрочными финансовыми инвестициями по сравнению с облигациями и казначейскими векселями. За 121 год мировые акции показали годовую реальную доходность в долларах США на уровне 5,3% против 2,1% по облигациям и 0,8% по казначейским векселям.

Аналитики Credit Suisse также указывают, что с 1900 года доходность акций превышает доходность облигаций и казначейских векселей на всех рынках. По миру в целом доходность акций превысила доходность казначейских векселей на 4,4% в год, а облигаций - на 3,1% в год.

По оценкам экспертов, в перспективе премия за риск по акциям составит 3,5%, что немного ниже исторического показателя в 4,4%, но все же предполагает, что инвесторы в акции могут рассчитывать на удвоение своих средств по сравнению с краткосрочными казначейскими векселями в течение 20 лет несмотря на низкие реальные процентные ставки.

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