"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции "АЛРОСА" с целевым ориентиром 124,5 руб. за штуку; после пробоя исторических максимумов в районе уровня сопротивления 107,8 руб. рост котировок может ускориться, говорится в комментарии инвесткомпании.

"АЛРОСА" опубликовала сильные финансовые результаты за IV кв. 2020г по МСФО, несмотря на вторую волну коронавируса. Выручка алмазодобывающей компании увеличилась на 52,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 99 млрд руб. Чистая прибыль выросла почти в 2 раза - до 21 млрд руб., отмечают аналитики "КИТ Финанс Брокер".

Такие результаты, по их мнению, обусловлены ростом продаж алмазов на фоне восстановления спроса со стороны как гранильного сектора, так и конечных потребителей. Это напрямую отразилось на росте свободного денежного потока, который по итогам II полугодия 2020г составил 87,8 млрд руб.

Кроме этого, менеджмент "АЛРОСА" сообщил, что планирует упростить дивидендную политику, расширив диапазон долговой нагрузки. Менеджмент предлагает при коэффициенте Чистый долг/EBITDA 0-1x, направлять на дивиденды 70-100% от FCF.

"Действующая дивидендная политика предполагает выплату 100% от FCF при 0-0,5x и от 70 до 100% от FCF при 0,5-1,0x. Таким образом, по нашим расчётам, дивиденд на акцию за 2020 г. составит 11,92 руб., текущая дивидендная доходность составляет 11,5%. В связи с вышеперечисленным, мы рекомендуем покупать акции "АЛРОСА" с целевым ориентиром 124,5 руб. После пробоя исторических максимумов в районе уровня сопротивления 107,8 руб. рост котировок может ускориться", - указывают эксперты инвесткомпании.

"АЛРОСА" - российская группа алмазодобывающих компаний, занимающая лидирующую позицию в мире по объёму добычи алмазов. Корпорация занимается разведкой месторождений, добычей, обработкой и продажей алмазного сырья.

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