Рост ненефтегазовых доходов бюджета в 2021г может стать причиной сокращения планов заимствования Минфина - Sber CIB

Рост ненефтегазовых доходов бюджета в 2021г может стать причиной сокращения планов заимствования Минфина, говорится в комментарии Sber CIB.

"Текущий план заимствований на 2021 год составляет 2,9 трлн руб. Важно отметить, что благодаря бюджетному правилу план привлечения госдолга больше не зависит от цены нефти: если она выше определенного уровня (базовой цены нефти, де-факто в районе $47/барр. Brent в 2021 году), дополнительные нефтегазовые доходы просто будут направлены в Фонд национального благосостояния (ФНБ). И наоборот, если цена нефти ниже базовой, средства ФНБ пойдут на финансирование дефицита бюджета", - отмечают аналитики Антон Струченевский, Родион Ломиворотов и Артем Виноградов.

Объем заимствований в целом не меняется, но какие-то корректировки возможны, лишь если курс рубля отклонится от официального прогноза (на 2021 год это 72,4 руб/$1), полагают они. Если рубль слабеет, планы заимствований сокращаются, т. к. в этом случае так называемые базовые нефтегазовые доходы в рублевом эквиваленте (на 2021 год они установлены на уровне $84 млрд) превысят изначально запланированные. В случае укрепления рубля план заимствований, соответственно, может вырасти. Эксперты Sber CIB пока прогнозируют курс рубля около 72 руб./$1, что не окажет существенного влияния на заимствования.

"Увеличение ненефтегазовых доходов бюджета по сравнению с плановым уровнем может стать причиной сокращения планов заимствования, - считают аналитики Sber CIB. - Возможно, это произойдет в 2021 году. В сентябре 2020 года правительство планировало, что ненефтегазовые поступления в бюджет составят 12,7 трлн руб. в 2020 году и 12,8 трлн руб. - в 2021. Фактически в 2020 году было собрано 13,5 трлн руб. (на 0,8 трлн руб. больше, чем рассчитывали). Это означает потенциально более высокие ненефтегазовые доходы в 2021 году, по крайней мере, не ниже, чем в 2020. В таком случае план заимствований может быть урезан пропорционально пересмотренной оценке ненефтегазовых доходов бюджета. Если это произойдет и правительство не будет наращивать расходы, полностью задействовав дополнительные поступления в бюджет, план заимствований может быть снижен на 0,5-1 трлн руб. до 1,9-2,4 трлн руб.".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.