Золото может подешеветь до $1700 за унцию к концу недели - Sber CIB

Золото может подешеветь до $1700 за унцию к концу недели, если статистика по рынку труда США в пятницу окажется негативной, отмечается в комментарии Sber CIB.

"Цена золота в краткосрочном периоде будет зависеть от данных по занятости вне сельскохозяйственного сектора в США (как основного индикатора американского рынка труда), которые выйдут в пятницу. Если статистика окажется лучше ожиданий, то для инвесторов это может стать еще одним сигналом к возможному ужесточению монетарной политики ФРС США. В результате доходность американского госдолга будет расти, а котировки золота окажутся под давлением. При таком неблагоприятном сценарии котировки жёлтого металла могут снизиться до уровней $1700 за унцию", - полагают аналитики Sber CIB.

Традиционно, когда ставки долгосрочных государственных облигаций США растут, привлекательность жёлтого металла для инвесторов снижается из-за отсутствия у него процентного дохода. 2 марта котировки золота достигли восьмимесячного минимума на уровне $1708 за унцию, после чего колебались в диапазоне $1720 - 1740, напоминают эксперты инвестбанка.

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