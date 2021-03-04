Нефть в четверг дорожает на слухах о сохранении действующих квот ОПЕК+ - "Финам"

Нефть в четверг прибавляет в цене на слухах о сохранении действующих квот ОПЕК+, отмечается в комментарии аналитика "Финама" Анны Зайцевой.

"Нефтяные котировки в четверг, 4 марта, растут второй день подряд, прибавляя около 0,70%, на фоне слухов о том, что по итогам сегодняшней встречи ОПЕК+ может оставить без изменений действующие квоты на добычу. Также необходимо отметить сохранение сложной ситуации в нефтяной отрасли США, где из-за аномальных холодов в Техасе загрузка НПЗ упала до 56% - самого низкого уровня за последние 30 лет. В результате этого запасы бензина и дистиллятов в стране сократились, тогда как запасы сырой нефти подскочили сразу на 21,563, что является рекордным приростом за всю историю наблюдений с 1982 года", - указывает Зайцева.

По сведениям из источников в ОПЕК+, в настоящий момент участники соглашения рассматривают возможность сохранить действующие квоты на текущем уровне, отказавшись от увеличения добычи с апреля. При этом в среду вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия разделяет опасения других участников соглашения о том, что риски для нефтяного рынка все еще сохраняются из-за пандемии коронавируса и локдаунов в ряде стран, однако отметил существенные улучшения по сравнению с прошлым годом и даже осенью.

Таким образом, Россия, вероятно, продолжит настаивать на увеличении добычи, однако ее позиция выглядит довольно гибкой, полагает эксперт "Финама". Также интерес будет представлять то, каким образом - сразу или постепенно - Саудовская Аравия вернет на рынок 1 млн б/с нефти после окончания срока добровольных ограничений на добычу, действовавших в феврале-марте.

Также аналитик напоминает, что в среду вышли официальные данные по запасам нефти в стране от агентства EIA. По итогам недели, завершившейся 26 февраля, запасы сырой нефти увеличились на 21,563 млн баррелей, что стало рекордным приростом за всю историю ведения наблюдений с 1982 года, при этом аналитики ожидали снижения показателя на 0,928 млн баррелей. В то же время запасы дистиллятов и бензина сократились на 9,719 млн и 13,624 млн баррелей против прогнозов в -3,035 млн и -2,3 млн соответственно. Такая динамика, по мнению эксперта инвесткомпании, обусловлена крайне низкой загрузкой НПЗ в стране: в результате аномальных холодов в Техасе показатель упал до минимального значения за последние 30 лет в 56%.

"С точки зрения теханализа, цена нефти марки Brent после отскока от уровня $62,50 консолидируется в боковом диапазоне. Учитывая положение стохастических линий вблизи зоны перепроданности, в краткосрочной перспективе консолидационная динамика по инструменту, вероятно, сохранится", - резюмирует Зайцева.

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