Рубль в четверг, скорее всего, останется в пределах 73,50-74,00 руб./$1 - "ЛОКО-Инвест"

Рубль в четверг, скорее всего, останется в пределах 73,50-74,00 руб./$1, говорится в комментарии директора по инвестициям "ЛОКО-Инвеста" Дмитрия Полевого.

"Рубль вновь разочаровал своей динамикой, несмотря на уверенное открытие. Рост цен на нефть не оказал значимого влияния, поскольку рынок получил напоминание от Минфина, что избыток валюты от экспортеров будет в значительной степени стерилизован покупками валюты по бюджетному правилу. Так, в марте Минфин потратит на покупку валюты почти 150 млрд руб. (включая чуть более 30 млрд руб. в виде ошибки февральского прогноза) по сравнению с 46 млрд руб. в феврале. Мы ждали рост до 60 млрд руб., консенсус - до 100 млрд руб. Масштабы ошибки прогнозов остаются повышенными. Для рубля рисков ослабления это не несёт, ведь повышенные покупки - это следствие повышенных налоговых выплат и, как следствие, повышенных экспортных продаж. Но сдержать рост рубля эти операции вполне могут, особенно при волатильном внешнем фоне и сохранении оттока капитала", - отмечает Полевой.

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