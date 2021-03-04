Риски углубления коррекции вниз по индексу S&P 500 растут - BCS Express

Риски углубления коррекции вниз по индексу S&P 500 растут, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Индекс широкого рынка S&P 500 потерял в среду 1,3%. Общий технический расклад вызывает опасения, риски углубления коррекции растут. Мы видим, что уже два мощных импульса роста впоследствии были распроданы. Каждый локальный максимум оказывается ниже предыдущего, что только лишь ухудшает картину. Следующие цели снижения расположены около 3775-3785 пунктов. Их потенциальный пробой способен привести к ускорению волны распродаж по S&P 500", - отмечает аналитик инвесткомпании.

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