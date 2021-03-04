Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 74,0-75,0 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 74,0-75,0 руб./$1 и на уровне 88,0-89,5 в паре с европейской валютой, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Российская валюта, начав день с укрепления к доллару и евро, к вечеру начала снижение на фоне фиксации прибыли участниками рынка, - отмечает Тузов. - Фактором поддержки рубля выступают растущие котировки нефти: несмотря на рекордное увеличение запасов в США, цены растут накануне принятия решения странами ОПЕК+ о квотах во II кв. 2021 года. По итогам прошлой недели коммерческие запасы сырья в США выросли на 21,56 млн баррелей, хотя предполагалось их сокращение на 1,3 млн баррелей. Сегодня ОПЕК+ должен принять решение об уровне добычи нефти с апреля. Прогнозируется, что альянс решит нарастить производство на 1,5 млн баррелей в день, что не должно оказать значительного влияния на котировки. Однако технический и мониторинговый комитеты организации пока не вынесли свои рекомендации для сегодняшнего заседания картеля".

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 2,6% и составила 64,33 долларов за баррель. Цена апрельских контрактов на нефть марки WTI увеличилась на 3,06% и составила 61,58 долларов за баррель, констатирует эксперт "Универ Капитала".

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