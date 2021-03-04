Ключевые события четверга в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут корпоративная отчётность, ОПЕК+, ФРС США и макростатистика:

- Сбербанк, "МТС", Mail.ru Group, "Юнипро" и "М.Видео" опубликуют финансовую отчётность;

- ОПЕК+ обсудит вопрос о наращивании нефтедобычи;

- Ожидается выступление председателя Федрезерва США Джерома Пауэлла;

- В России выйдет статистика по золотовалютным резервам;

- В США выйдут данные по рынку труда, заказам на товары длительного пользования и промышленным заказам;

- В еврозоне выйдут данные по розничному обороту.

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