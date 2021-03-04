Возможен повышенный интерес инвесторов к акциям Северстали и НЛМК в четверг - "Алор Брокер"

Акции "Северстали" и "НЛМК" будут пользоваться повышенным спросом инвесторов в четверг, полагает главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"В среду вновь лучше рынка торговались черные металлурги. Пока ожидания приостановки роста мировых цен на сталь не оправдываются. При таком раскладе годовая дивидендная доходность "Северстали" и "НЛМК" может превысить показатель "префов" "Сургутнефтегаза", который оценивается более чем в 15%. Естественно, что при такой дивидендной доходности бумаги будут пользоваться спросом и корректироваться очень слабо", - указывает эксперт инвесткомпании.

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