Вероятно ослабление рубля на торгах в четверг - "Алор Брокер"

Вероятно ослабление курса рубля к доллару на торгах в четверг, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер".

"Российская валюта завершила торги в среду без особых изменений, а в четверг утром уже теряет к доллару около 0,15%. На внешнем негативе ждем продолжения ослабления рубля, но сопротивление 74,7 руб./$1, скорее всего, в четверг устоит", - указывает главный аналитик инвесткомпании Алексей Антонов.

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