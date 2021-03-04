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04 марта 2021 года 09:33
Вероятно ослабление рубля на торгах в четверг - "Алор Брокер"
Вероятно ослабление курса рубля к доллару на торгах в четверг, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер". "Российская валюта завершила торги в среду без особых изменений, а в четверг утром уже теряет к доллару около 0,15%. На внешнем негативе ждем продолжения ослабления рубля, но сопротивление 74,7 руб./$1, скорее всего, в четверг устоит", - указывает главный аналитик инвесткомпании Алексей Антонов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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