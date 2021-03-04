Риски дальнейшего снижения цены на золото сохраняются - BCS Express

Риски дальнейшего снижения цены на золото сохраняются, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Продолжается спад на рынке драгметаллов. Цены на золото в среду в моменте приближались к отметке $1700 за тройскую унцию, но затем последовал незначительный отскок. Риски дальнейшего спуска сохраняются, и в качестве следующей важной области "торможения" снизу выделяется район $1660-1680 за тройскую унцию", - отмечает аналитик инвесткомпании.

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