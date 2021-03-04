Улучшение конъюнктуры на рынке гособлигаций носит временный характер - "Фридом Финанс"

Улучшение конъюнктуры на рынке гособлигаций носит временный характер, считает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

"Минфин в среду успешно разместил четырехлетние ОФЗ с доходностью примерно на 1 п.п. выше инфляции. Спрос на них превысил 150 млрд руб., при этом спрос на инфляционные ОФЗ был низким. На наш взгляд, улучшение конъюнктуры на рынке гособлигаций носит временный характер. Сигналов о снижении уровня инфляции пока нет", - отмечает эксперт.

Аналитик также обращает внимание, что Минфин объявил параметры своих операций на рынке в марте: объем покупки валюты составит 148 млрд руб. или около 7 млрд руб. в день. "Такой объем не оказывает заметного влияния на рынок, а увеличение покупок обусловлено ростом цены на нефть", - считает Ващенко.

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