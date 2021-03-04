Рубль, вероятно, останется в диапазоне 72,6-75 руб./$1 в ближайшие дни - BCS Express

Курс рубля к доллару, вероятно, останется в диапазоне 72,6-75 руб./$1 в ближайшие дни, говорится в комментарии BCS Express.

"Ситуация на валютном рынке остается стабильной. Курс USD/RUB по-прежнему консолидируется в боковом формате. В ближайшие дни ожидаю сохранения диапазона с нижней поддержкой около 72,6-73,2 руб./$1 и верхней в районе 75 руб./$1", - отмечает эксперт инвесткомпании Василий Карпунин.

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