Sber CIB открыл торговую идею: покупать 20-летний выпуск ОФЗ -26230 с погашением в 2039 году, говорится в комментарии инвестбанка.

"Это самый длинный выпуск российского госдолга на рынке, - отмечают аналитики Sber CIB. - Ближайшие 2-3 недели будут благоприятными для долгосрочных госбумаг с точки зрения роста их цены".

Среди причин эксперты Sber CIB указывают сразу несколько факторов:

- С начала года Минфин активно выпускал долгосрочные бумаги, что привело к росту их доходности. Но сейчас, похоже, ведомство не горит желанием выпускать длинный долг до конца первого квартала.

- Длинные долги более чувствительны к санкционной повестке, чем короткие. Во вторник США решили не запрещать своим инвесторам покупку российского госдолга - это ослабило давление на рынок.

- Ситуация на рынке казначейских бумаг США, которая также влияет на наши госбумаги, стабилизировалась. С начала года доходность американского госдолга выросла 50 базисных пунктов. Но, судя по всему, рынок уже отразил в котировках принятие пакета мер по стимулированию американской экономики на $1,9 трлн, подчеркивается в комментарии Sber CIB.

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