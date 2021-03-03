Цена нефти, скорее всего, останется в диапазоне $60-66/барр. после встречи ОПЕК+ в четверг - "Фридом Финанс"

Котировки нефти марки Brent, скорее всего, останутся в диапазоне $60-66 за баррель после встречи ОПЕК+ в четверг, 4 марта, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Ожидаем непростого и дискуссионного решения в рамках ОПЕК+ по итогам заседания 4 марта, что может повлиять на очередной пересмотр соглашений в ближайшие месяцы. Несмотря на результаты встречи, котировки нефти марки Brent будут продолжать тяготеть к диапазону $60-66 за баррель", - пишет аналитик Евгений Миронюк.

Эксперт также обращает внимание, что трейдеры следят и за событиями на Ближнем Востоке. Скрытое обострение отношений между Ираном и государствами Персидского залива может стать фактором взлета волатильности котировок нефти, отмечает Миронюк.

"Главными вопросами, на наш взгляд, будут следующие: во-первых, продолжит ли картель с апреля ежемесячное увеличение добычи на 500 тыс. баррелей в день; во-вторых, как Саудовская Аравия откажется от дополнительного сокращения на 1 млн баррелей в день, которое она произвела добровольно? - указывает аналитик "Фридом Финанс". - Глобальным фактором в пользу того, что добыча с апреля может увеличиться на 500-1500 тыс. б./д., станет поэтапное увеличение спроса на нефтепродукты в США. В Азии же драйвером роста спроса может стать рекордное потребление в течение ближайших 12 месяцев в Индии, которое прогнозирует подразделение Министерства нефти страны".

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