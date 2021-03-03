Индекс S&P 500, вероятно, поднимется к уровням 3915-3925 пунктов в среду - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500, вероятно, поднимется в ходе предстоящей сессии в среду к уровням 3915-3925 пунктов, полагает аналитик "Фидом Финанс" Михаил Денисламов.

"Технически S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. Индикаторы указывают на то, что в краткосрочном периоде возможна консолидация. Проход индекса широкого рынка выше уровня 3925 пунктов позволит "быкам" продолжить восходящее движение. Ключевой поддержкой выступает 50-дневная скользящая средняя на уровне 3815 пунктов", - пишет эксперт в комментарии инвесткомпании.

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