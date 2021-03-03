Котировки акций НЛМК сохраняют вероятность роста в среднесрочной перспективе - "Велес Капитал"

Котировки акций "Новолипецкого металлургического комбината" ("НЛМК") сохраняют вероятность дальнейшего роста в среднесрочной перспективе, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Котировки акций "НЛМК" продолжают обновлять максимумы и выглядят перекупленными в краткосрочном периоде, но как минимум до преодоления поддержки в 219 рублей могут сохранять склонность к развитию повышения. Среднесрочно бумаги далеки от зоны перекупленности и при прочих равных вполне могут развить повышение к 235 рублям (верхняя полоса Боллинджера недельного графика) и выше. Важная среднесрочная поддержка расположена у 208 рублей", - указывает эксперт инвесткомпании.

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