Рубль, скорее всего, останется в диапазоне 73,5-74,5 руб./$1 в ближайшие дни - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль, скорее всего, останется в диапазоне 73,5-74,5 руб./$1 в ближайшие дни, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Валюты EM в среду укрепляются, курс доллар/рубль с утра снижается на 0,25%. Рубль поддерживает снижение санкционных рисков. Так, во вторник США ввели новые санкции, направленные против конкретных чиновников, а также НИИ и компаний, причастных к производству химического оружия. Отсутствие значимых экономических санкций и снижение санкционной неопределенности положительно для рубля, благодаря чему он вчера укрепился на 0,5%. Минфин сегодня опубликовал план покупок валюты на март, объем операций составит 148,1 млрд руб. после 45,6 млрд руб. в феврале. Увеличение интервенций Минфина ограничивает потенциал укрепления рубля. Мы продолжаем ожидать курс рубля в диапазоне 73,5-74,5 руб./$1 в ближайшие дни", - пишут аналитики банка.

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