"Финам" открыл торговую идею "покупать акции АФК "Система" с целью 42,6 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 10-14 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 20%, стоп-приказ: 33 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Бумага движется в восходящем тренде. Открывать позиции рекомендуем от текущих уровней с целью 42,6 руб. При покупке на 10% и выставлением стоп-заявки на уровне 33 руб., риск на портфель составит 0,7%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,9", - указывают эксперты "Финама".

АФК "Система" - российская инвестиционная компания. Ее вложения обладают широкой диверсификацией, что помогает компании снижать отраслевые риски. Основные направления инвестирования: телекоммуникации, медицина, производство древесины и бумаги, IT-индустрия, сельское хозяйство, фармацевтика, ритейл, гостиничный бизнес, высокие технологии, финансы, микроэлектроника и биотехнологии. Основные активы компании демонстрируют хорошие финансовые результаты и имеют перспективу дальнейшего роста, подчеркивается в комментарии "Финама".

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