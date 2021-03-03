Акции Polymetal интересны в качестве защитного актива - BCS Express

Акции Polymetal интересны в качестве защитного актива для диверсификации инвестиционного портфеля, говорится в комментарии BCS Express.

Polymetal опубликовал сильные предварительные финансовые результаты за II полугодие и весь 2020 год, которые оказались в рамках ожиданий, констатирует эксперт инвесткомпании Дмитрий Пучкарев. Сильная динамика основных финансовых показателей обусловлена ростом цен на золото и серебро во II полугодии 2020 года, указывает он.

Отмеченные в пресс-релизе дивиденды соответствуют обновленной дивполитике компании.

"Важнейшим моментом для Polymetal остаются цены на золото. В начале 2021 года стоимость драгметалла снижается, что может оказать давление на финансовые показатели I полугодия. На текущий момент очевидных причин для роста цен на золото не просматривается, поэтому акции компании в среднесрочной перспективе могут отставать от динамики рынка. В то же время бумаги остаются интересны в качестве защитного актива для диверсификации инвестиционного портфеля", - пишет Пучкарев.

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