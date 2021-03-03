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03 марта 2021 года 12:06
Рубль по мере приближения мартовского налогового периода может укрепиться до 72 руб./$1 - Росбанк
Рубль по мере приближения мартовского налогового периода может укрепиться до 72 руб./$1, отмечается в комментарии Росбанка. "Рубль в ходе торгов вторника продемонстрировал довольно резкую динамику: пары доллар/рубль и евро/рубль потеряли 0,6% и 0,3%, соответственно, - пишут аналитики банка. - Сообщения о введении персонифицированных санкций со стороны ЕС и США, а также введение ограничений в отношении исследовательских институтов Минобороны со стороны США было воспринято как фактор разрядки напряжения между Россией и западными странами. При этом экономический эффект этой разрядки не имеет существенных последствий для фундаментальных показателей валюты. Это обстоятельство не снимает прочих угроз, однако, на наш взгляд, позволяет рублю заслуженно "отразить в цене" внешние факторы, включая повышенные сырьевые котировки и сохраняющееся давление на доллар США". Внимание участников рынка в среду, по мнению экспертов, будет приковано к нефтяному рынку: страны ОПЕК+ должны согласовать финальные параметры добычи нефти, начиная с апреля. К этому периоду будут исчерпаны все временные ограничения из-за погодных условий, а также волевые действия Саудовской Аравии по сокращению добычи в феврале-марте из-за опасения слабого спроса. "Все вместе это делает актуальным только одну цифру - объем возвращаемой добычи. Базовая оценка участников рынка - 1,5 мбд, которая складывается из 1,0 мбд от Саудовской Аравии и 0,5 мбд в рамках предшествующих договоренностей ОПЕК+. Мы полагаем, она уже заложена в цены сырьевых котировок (Brent $63/барр.), поэтому сюрпризом могут стать лишь значимые (более 0,3 мбд) отклонения вверх или вниз. И тот, и другой сценарий маловероятны ввиду хрупкости спроса и предстоящего сезона обслуживания НПЗ во 2-м квартале, которому сопутствуют риски накопления избыточных запасов", - указывают аналитики Росбанка. По этой причине для рубля эксперты видят перспективу освоения диапазона 73,0-73,5 руб./$1 с возможностью дальнейшего движения к отметке 72,0 руб./$1 по мере приближения мартовского налогового периода. В отношении евро картина будет во многом зависеть от его способности удержаться вблизи 1,21: пара евро/рубль при такой предпосылке может протестировать диапазон 87-88 руб./EUR1, полагают аналитики Росбанка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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