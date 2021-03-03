Вероятна среднесрочная консолидация цены бумаг Норникеля в диапазоне 23000-25000 руб. - "Алго Капитал"

Вероятна консолидация котировок бумаг ГМК "Норильский никель" в диапазоне 23000-25000 рублей в среднесрочной перспективе, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Бумаги ГМК "Норильский Никель" остаются под давлением на фоне недавнего выхода ряда негативных корпоративных новостей эмитента. С технической точки зрения, теперь вероятен их переход в состояние среднесрочной волатильной консолидации в диапазоне 23000-25000 рублей" - указывает старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

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