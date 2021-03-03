Сильных драйверов для роста рынка акций США в настоящее время нет - ITI Capital

Сильных драйверов для роста на рынке акций США в настоящее время нет, считают аналитики ITI Capital.

"После ралли мощных драйверов роста на рынке акций США не осталось, хотя главным фактором рынка все еще остается стабилизация ставки. В последние дни ряд компаний заявил о том, что власти переборщили с поддержкой доходности казначейских облигаций. В то же время стратеги не придают должного значения рискам, которые фондовому рынку несет повышение доходности облигаций, ссылаясь на такие "бычьи" факторы, как меры бюджетно-налогового стимулирования, разворот денежно-кредитной политики, вакцинация, финансовые результаты компаний, обратные выкупы акций и cиндром упущенной выгоды", - отмечают эксперты.

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