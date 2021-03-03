Вероятно снижение котировок нефти в течение торговой сессии в среду - Sber CIB

Вероятно снижение котировок нефти марки Brent в течение торговой сессии в среду, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Котировки нефти марки Brent в среду утром торгуются около $63 за баррель. В течение дня выйдет статистика по запасам нефти от Управления энергетической информации США и станут известны результаты встречи министров стран ОПЕК+. Возможно, участники картеля уже в среду прояснят планы по увеличению добычи нефти перед основной встречей в четверг. По мнению аналитиков Sber CIB, в среду цена нефти марки Brent может снизиться до $61,1 за баррель, но с большей вероятностью все же удержится выше $62,4 за баррель - это в пределах дневных минимумов понедельника и вторника.

Рубль во вторник укрепился на фоне снижения геополитических рисков и утром в среду торгуется около 73,8 руб./$1. Многое, по мнению экспертов инвестбанка, будет зависеть от американской статистики (индекса PMI в сфере услуг и отчета ADP по рынку труда). Если она будет благоприятной, доллар может снова начать укрепляться. В этом случае возможно ослабление рубля до 74 руб./$1, а евро - до $1,205.

Минфин в среду планирует предложить рынку защитные выпуски. Если внешний фон будет в целом позитивным, то при неплохом уровне спроса на аукционах Минфина доходность ОФЗ может снизиться еще на 2-3 б. п., считают аналитики Sber CIB.

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