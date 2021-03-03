Ключевые события среды в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут корпоративная отчётность и инфляция в России, макростатистика из США:

- Polymetal опубликует финансовую отчётность;

- Вечером в России выйдут еженедельные данные по индексу потребительских цен;

- В США ожидаются сводка Управления энергетической информации по товарным запасам нефти, данные по рынку труда и "Бежевая книга" ФРС.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.