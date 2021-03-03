Диапазон 3400-3450п останется актуальным для индекса Мосбиржи в среду - ПСБ

Диапазон 3400-3450 пунктов останется актуальным в среду для индекса Мосбиржи, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Роман Антонов.

"Индекс Мосбиржи во вторник вернулся в привычный диапазон 3400-3450 пунктов, который, по нашему мнению, остается актуальным. Ситуация на глобальных рынках будет определять направление движения российских активов. Санкционные опасения пока не оказывают существенного влияния на динамику российских активов. В среду от индекса Мосбиржи ожидаем попыток закрепления в нижней половине диапазона 3400-3450 пунктов", - пишет Антонов в комментарии ПСБ.

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