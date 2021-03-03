Возможен рост на рынке акций РФ в среду утром - "Алор Брокер"

Возможен рост российского рынка акций в среду утром, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер".

"Внешний фон в среду утром "говорит" о продолжении роста российского рынка акций в целом. Российский рынок акций во вторник проявил чудеса твердости, прибавив 0,7% по индексу Мосбиржи на падающих весь день американских фьючерсах. Во многом оптимизму способствовала информация о том, что американские санкции коснутся лишь должностных лиц и НИИ. Однако санкционную тему не стоит полностью игнорировать - впереди санкции за "хакерские атаки" и "агрессивные действия в отношении Украины", - отмечает главный аналитик инвесткомпании Алексей Антонов.

Эксперт прогнозирует в среду рост котировок акций Сбербанка, а вот под давлением, по его мнению, будут акции нефтянки - спекулятивно покупать их опасно, а время для пополнения среднесрочных портфелей акциями данного сектора еще не наступило.

Стоит остерегаться, на взгляд Антонова, и акций черных металлургов, которые последние дни торговались намного лучше рынка, а во вторник начали снижаться. "Появились мнения, что бурный рост мировых цен на стать завершится уже в марте, после чего последует их небольшая коррекция. Соответственно, возрастет желание и зафиксировать среднесрочную прибыль по бумагам сталеваров. Однако сильно упасть им не дадут ожидания двузначных годовых дивидендов", - отмечает Антонов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.