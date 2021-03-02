Рынок позитивно оценивает перспективы дивидендных выплат по акциям РусГидро и АЛРОСА - "ВТБ Капитал Инвестиции"

Рынок позитивно оценивает перспективы дивидендных выплат по акциям "РусГидро" и "АЛРОСА", считает главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции", старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания Владимир Потапов.

"РусГидро" отчиталась о значительном росте прибыли в 2020 году и направит на дивиденды рекордную для себя сумму - 23,3 млрд рублей, что соответствует дивидендной доходности 6,5%. Кроме того, компания планирует выплачивать в следующие два года более 20 млрд рублей в качестве дивидендов ежегодно. Рынок позитивно воспринял прозрачный прогноз компании по дивидендам", - говорится в комментарии "ВТБ Капитал Инвестиции".

Кроме того, в нем сообщается, что свободный денежный поток компании "АЛРОСА" оказался выше ожиданий, на что рынок тоже отреагировал положительно, так как это означает более высокую дивидендную доходность. Кроме того, компания увеличила прогноз по производству алмазов в 2021 году благодаря улучшению рыночной конъюнктуры и росту спроса.

Таким образом, в лидерах роста на российском рынке акций - отчитавшиеся во вторник за IV квартал 2020 года компании: "РусГидро" и "АЛРОСА".

"Во вторник российский рынок показывает рост несмотря на смешанную динамику на глобальных площадках. Азиатские индексы оказались под давлением из-за консервативных заявлений китайского регулятора о том, что он "крайне обеспокоен" рисками образования пузырей на глобальных финансовых рынках и в секторе недвижимости Китая. Такая позиция увеличивает риски ужесточения монетарной политики, поэтому рынки встретили эти новости настороженно", - отмечает Потапов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.