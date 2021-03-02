Возможно снижение евро до уровня 1,1950 и даже ниже - "Фридом Финанс"

Пара EUR/USD может протестировать двухмесячный минимум на уровне 1,1950 и даже снизиться до уровня 1,18, считает аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.

Ожидания большинства инвесторов предполагают ослабление доллара США, но валютные рынки не следуют ожиданиям, констатирует эксперт. Индекс доллара (DXY) к окончанию азиатской сессии во вторник поднялся еще на 0,18% - до 91,20.

"Рост индекса во многом объясняется слабостью евро, британского фунта и японской иены. Маловероятно, что руководители центральных банков Европы, Великобритании и Японии допустят какой-либо устойчивый рост доходности облигаций в отличие от сообщений различных управляющих ФРС, которых пока не сильно беспокоит рост доходности US Treasuries. Возможное дальнейшее увеличение спреда доходности между облигациями США и на других развитых рынках явно сказывается на валютных рынках больше, чем на фондовых на данном этапе", - отмечает Миронюк.

Все это, указывает аналитик инвесткомпании, привело к усилению позиций доллара США в азиатскую сессию. По мнению эксперта, пара EUR/USD может протестировать двухмесячный минимум на уровне 1,1950, а в дальнейшем возможно усиление тренда с целью достижения 1,18.

Британский фунт, который ранее был более устойчив, также находится под давлением, отмечает Миронюк: пара GBP/USD опустилась ниже уровня 1,3900. Потенциально фунт может упасть до 1,3770, считает аналитик.

"USD/JPY приближается к отметке 107,00, но в техническом плане пара выглядит перекупленной. Инвесторы могут сделать паузу, чтобы не столкнуться с коррекцией", - полагает аналитик "Фридом Финанс".

"Пока индекс доллара не достиг 100-дневной скользящей средней (DMA) на уровне 91,30. Закрытие выше этого уровня во вторник вечером будет сигналом к тому, что закрытие коротких позиций по доллару может продолжиться", - отмечает эксперт инвесткомпании.

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