"Велес Капитал" рекомендует покупать акции МТС с прогнозной ценой 388 руб

Аналитики "Велес Капитала" по-прежнему рекомендуют покупать акции "МТС" с прогнозной ценой 388 рублей за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Мы ожидаем, что "МТС" продемонстрирует стабильный рост и улучшение рентабельности г/г в четверг (4 марта) в своих финансовых результатах за IV квартал 2020 года, - отмечают эксперты "Велес Капитала". - Негативный эффект от падения роуминговых доходов в последние месяцы прошлого года должен был значительно ослабнуть из-за сезонных факторов. "МТС" ранее продала АФК "Система" часть активов NVision. Они были деконсолидированы, а результаты будут представлены на сопоставимой основе. Выбытие этих активов повлияло на доходы от продажи программных продуктов в структуре выручки от реализации товаров, а также положительно отразилось на OIBDA".

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