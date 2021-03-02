Шансы на достижение индексом S&P 500 уровня 4000п в 1К21 пока остаются - BCS Express

Шансы на достижение индексом S&P 500 уровня 4000 пунктов в I квартале 2021 года пока остаются, говорится в аналитическом материале BCS Express.

Аналитики инвесткомпании отмечают, что в последние дни волатильность индекса S&P 500 выросла, говоря о тревожных настроениях на рынке. В фокусе внимания инвесторов находится доходность казначейских облигаций США, выступающая рыночным индикатором инфляционных ожиданий - в зависимости от динамики американских treasuries рынок акций может демонстрировать разнонаправленные движения.

Между тем среднесрочный восходящий тренд, по мнению экспертов BCS Express, в силе - котировки индекса удерживаются в рамках растущего канала, и надежда на достижение 4000 пунктов в I квартале 2021 года пока остается.

"На среднесрочном горизонте взгляд на инструмент остается умеренно позитивным. Перспектива восстановления экономики может поддерживать фоновые позитивные настроения на рынке. По мере преодоления уровня 4000 пунктов может открыться потенциал для достижения более высоких уровней", - пишут аналитики инвесткомпании.

Также эксперты обращают внимание, что уверенное V-образное восстановление индекса S&P 500 привело его котировки к февральским максимумам. На долгосрочном горизонте тема коронавируса уступила место позитивному эффекту от мягкой монетарной политики мировых ЦБ, что поддержит американские индексы, уверены аналитики BCS Express. На горизонте 2021 года восстановление мировой экономики, победа над коронавирусом и мягкая монетарная политика ФРС могут поддержать рост рынка до 4500 пунктов по индексу S&P 500, считают аналитики.

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