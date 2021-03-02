Покупка бумаг "Эталона" в настоящее время интересна для долгосрочных инвесторов - Газпромбанк

Покупка GDR "Эталона" в настоящее время интересна для долгосрочных инвесторов, говорится в комментарии Газпромбанка.

"Мы ожидаем краткосрочное давление на бумаги "Эталона" в свете объявленных планов о потенциальном увеличении уставного капитала компании для дополнительно выпуска акций. По нашему мнению, текущая слабость бумаги дает хорошую возможность для долгосрочных инвесторов увеличить свое присутствие в подешевевшем активе", - отмечает аналитик банка Марат Ибрагимов.

Акционеры Группы "Эталон" на внеочередном собрании 22 марта 2021 года обсудят вопрос увеличения уставного капитала группы. Если акционеры одобрят предложенную резолюцию, компания получит право доразместить в один или несколько траншей 88,5 млн обыкновенных акций, что эквивалентно 30% их текущего количества, указывает эксперт Газпромбанка.

Компания сообщает, что в случае одобрения допэмиссии привлеченные средства будут направлены на наращивание инвестиционной программы и расширение бизнеса, а именно пополнение земельного банка в регионах присутствия компании - в Москве и Санкт-Петербурге. В рамках последнего "Дня инвестора" "Эталон" обещал компенсировать дефицит земельных участков, приобретя в общей сложности проектов на 1 млн кв.м, преимущественно в Санкт-Петербурге. Согласно данным компании, новые средства позволят увеличить портфель проектов еще на 1 млн кв.м сверх ранее озвученных планов, отмечает Ибрагимов.

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