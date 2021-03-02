Возможно продолжение роста котировок акций АЛРОСА - "Велес Капитал"

Возможно продолжение роста котировок акций "АЛРОСА", говорится в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал".

Котировки акций "АЛРОСА" растут во вторник после публикации финансовых результатов за 2020 год, которые почти по всем основным показателям превысили консенсус-прогноз, констатирует аналитик инвесткомпании Елена Кожухова. Так, выручка компании увеличилась на 53% г/г, а EBITDA выросла на 8% г/г при скачке свободного денежного потока в 3 раза. Отчетность позволяет ожидать выплаты дивидендов в размере 12 рублей на акцию, рекомендация по которым будет дана 21 апреля, отмечает эксперт.

"С технической точки зрения, бумаги "АЛРОСА" в начале текущего года, после достижения в январе очередного максимума, ощущают некоторую слабость, но в последние дни вновь пытаются восстановить позиции. Так, во вторник акции торгуются выше важного сопротивления в 101 рубль (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что позволяет ожидать возвращения к февральскому пику в 106,20 рубля (также верхняя полоса Боллинджера). Закрепление же выше 106,20 рубля может вернуть бумаги к более уверенному росту и подтолкнуть котировки выше 110 рублей. Важные среднесрочные поддержки при этом расположены у 94-97 рублей", - пишет Кожухова.

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