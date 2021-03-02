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02 марта 2021 года 15:09
Спрос на золото в 2021г, скорее всего, продолжит снижаться - Julius Baer
Спрос на золото в 2021г как на надежный актив, скорее всего, продолжит снижаться, говорится в комментарии Julius Baer. "Рынок золота продолжает испытывать трудности. В понедельник цены вновь начали снижаться, достигнув нового многомесячного минимума в 1725 долларов США за унцию, отражая тем самым последние изменения доходности американских облигаций. Мы расцениваем рост доходности облигаций как признак экономического оптимизма, который также побудил инвесторов продать часть своих позиций по золоту. Объем физически подкрепленных золотых изделий в руках держателей, на который мы предпочитаем ориентироваться, в этом году сократился примерно на 90 тонн, причем основной отток происходил в течение последних нескольких недель", - отмечает эксперт Julius Baer Карстен Менке. По мнению эксперта, интенсивность продаж говорит о том, что рынок золота оценивается согласно сценарию "быстрого восстановления". "Будет ли этот сценарий в итоге реализован, еще предстоит выяснить, - подчеркивает Менке. - Тем не менее, последние месяцы показали, что коронакризис больше не представляет особой опасности для финансовых рынков и что 2021 год станет годом восстановления. Это должно негативно сказаться на спросе на золото как на надежный актив. Следовательно, даже если настроения на финансовых рынках сейчас слишком оптимистичны, сегодняшние цены на золото не представляют из себя выгодной возможности". Тем временем, серебро не смогло избежать понижающего давления со стороны рынка золота, и его цена упала до 26 долларов США за унцию. Аналитик банка по-прежнему считает, что серебро будет следовать тренду золота. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-ДРАГМЕТАЛЛЫ-ПРОГНОЗ
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