Индекс S&P 500 проведет торги вторника в диапазоне 3860-3920 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет торги вторника в диапазоне 3860-3920 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Технически S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. Индекс широкого рынка совершил резкий отскок от 50-дневной скользящей средней, что может указывать на завершение краткосрочной коррекции. Индикатор RSI поднялся выше нейтрального уровня 50 пунктов. Более точным сигналом о выходе из коррекционной фазы станет пробой выше уровня 3925 пунктов", - отмечает аналитик инвесткомпании Михаил Денисламов.

Мировые фондовые площадки во вторник демонстрируют преимущественно негативную динамику. Фьючерсы на американские фондовые индексы корректируются после вчерашнего ралли, которое было вызвано нормализацией ситуации на долговом рынке. Впрочем, эксперт полагает, что в краткосрочной перспективе определяющим фактором привлекательности рынка акций останутся доходности трежерис.

"Если доходность "десятилеток" сегодня-завтра будет продолжать консолидироваться около 1,40-1,45%, то рынок акций будет способен продолжить восходящее движение. - полагает Денисламов. - Если же опасения об инфляционных рисках вновь вернутся в повестку дня, акциям будет трудно продолжить рост, но маловероятна и резкая коррекция, так как позитивные фундаментальные факторы преобладают. Например, глобальный индекс деловой активности в производственном секторе, рассчитываемый банком JPMorgan, достиг трехлетнего максимума".

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