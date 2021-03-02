Тема новых санкций существенно не влияет на курс рубля - "Велес Капитал"

Тема санкций, вероятно, в ближайшие дни продолжит превалировать на локальном рынке, оказывая, тем не менее, лишь умеренное давление на российскую валюту, говорится в комментарии аналитика "Велес Капитала" Юрия Кравченко. По его мнению, в целом на рынке РФ уже была заложена премия за геополитические риски, кроме того, новые санкции, вероятно, будут вновь направлены исключительно на официальных лиц, что не испугает рубль.

"Рубль во вторник теряет позиции с самого открытия торгов. К середине дня российская валюта снижалась примерно на 0,6% в паре с американским долларом, который уже в ранние утренние часы обновил максимум предыдущего дня. Укрепление доллара на локальном рынке происходит на фоне глобального роста индекса доллара и снижения большинства валют на развивающихся рынках. Так, индекс доллара был близок к уровню 91,4 пункта и обновил максимум с 5-го февраля текущего года, а валюты EM дружно торговались к середине дня в красной зоне", - комментирует эксперт инвесткомпании.

Помимо рубля, заметное снижение наблюдалось в динамике турецкой лиры, южноафриканского рэнда и мексиканского песо. Кравченко отметил, что общее неприятие к риску на развивающихся рынках поддерживается в том числе сохранением сложной эпидемиологической обстановки в крупнейших регионах EM. Так, тяжелая ситуация сохраняется в Бразилии, где новые вспышки пандемии в отдельных штатах заставили местный минздрав призывать к введению локдауна и комендантского часа.

Однако все же основным фактором давления на рубль во вторник можно считать санкционные угрозы, подчеркивает аналитик "Велес Капитала". В частности, на рынке появилась информация о готовящихся антироссийских санкциях США по линии министерств финансов и торговли, а также Госдепа. По некоторым данным, санкции могут быть введены уже сегодня.

Рубль в паре с евро демонстрировал днем чуть меньшее снижение, теряя порядка 0,4%. По мнению аналитика, меньшие потери были обусловлены падением единой европейской валюты на глобальном рынке, вызванным в том числе слабыми утренними данными по объему розничных продаж в Германии за январь.

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