"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Microsoft с целью $245,3

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Microsoft Corp. с целью $245,3 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-4 недели. Цена входа: от $238, потенциальная доходность: 3,07%, стоп-приказ: $233,84, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Опасения скорой коррекции рынка акций США опровергаются растущей динамикой. Microsoft Corporation обновила максимум, незначительно скорректировавшись после этого. Чистая прибыль Microsoft по GAAP за 6 месяцев 2021 финансового года составила $29,356 млрд, что выше на 31,5% по сравнению с достижениями 2020 года. Выручка увеличилась на 14,7% до $80,23 млрд против $69,961 млрд годом ранее. Позитивная отчетность и растущие котировки делают компанию хорошим выбором в текущий момент", - пишут аналитики "Финама".

С точки зрения теханализа, бумага скорректировалась от исторического максимума $246,13 и сейчас торгуется выше локальной зоны консолидации. "Восходящий тренд сохраняет свою силу. Мы рекомендуем открывать длинную позицию при росте цены выше $238. При покупке на 25% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $233,84, риск на портфель составит 0,44%, соотношение прибыль/риск 1,75", - указывают эксперты инвесткомпании.

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