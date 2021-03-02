"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Интер РАО" с целью 5,6 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12%, стоп-приказ: 4,8 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"С точки зрения теханализа, бумага снизилась к горизонтальному уровню поддержки на 5 руб. При отскоке может сформироваться восходящее движение, целью которого будет уровень 5,6 руб. При входе на 12,5% риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск составляет 3", - указывают аналитики "Финама".

Группа "Интер РАО" в этом году намерена нарастить поставки электроэнергии за рубеж на 25%, до 15 млрд кВт.ч, причем рост в основном будет обеспечен за счет Финляндии и стран Балтии, отмечается в комментарии инвесткомпании.

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