Индекс Мосбиржи завершит торги во вторник в диапазоне 3360-3425 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс Мосбиржи завершит торги во вторник в диапазоне 3360-3425 пунктов, отмечается в комментарии "Фридом Финанс".

"Индекс Мосбиржи к 11:00 мск торгуется около нуля на фоне снижения цен на нефть и коррекции американского рынка акций после роста в пределах 2-3% в ходе предыдущей сессии. Снижение цен на нефть в существенной мере обусловлено техническими факторами. На сегодняшний день Brent уже подорожала на 75% год к году. К предпоследней неделе марта при сохранении стабильности текущих цен нефть североморской марки вырастет до 170%. Сохраняется неопределенность по поводу решения мониторингового комитета ОПЕК+, заседание которого состоится 2 марта, однако позиция Саудовской Аравии по изменению объема добычи выглядит обнадеживающе", - пишет аналитик инвесткомпании Александр Осин.

Обострение политического противостояния между Россией и Западом увеличивает риски нерыночного давления на российские добывающие компании, подчеркивает эксперт. На этом фоне вниз движутся акции "Газпрома".

Осин также обращает внимание на то, что в лидерах роста - "АЛРОСА", которая сообщила о планах добыть в 2021г 31,5 млн карат алмазного сырья против 30 млн карат в 2020г. Это дает основание для повышения справедливой стоимости компании в пределах 5%. "Чистый долг "АЛРОСА" к EBITDA по итогам II полугодия 2020г снизился до 0,4х, что позволит направить на дивиденды весь свободный денежный поток за этот период, равный 87,8 млрд руб. Эта информация также способна транслироваться в рост рыночных оценок справедливой капитализации компании еще на 3-8%", -подчеркивает аналитик "Фридом Финанс".

По мнению Осина, в случае возвращения американского рынка на положительную территорию отечественные площадки имеют шансы выйти в плюс. Риск связан с упомянутой неопределенностью по поводу решения ОПЕК+ по ограничению добычи.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.