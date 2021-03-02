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02 марта 2021 года 12:26
Дивдоходность акций АЛРОСА за 2020г может составить 11,8% - BCS Express
Дивидендная доходность акций "АЛРОСА" за 2020 год может составить 11,8%, говорится в комментарии BCS Express. "АЛРОСА" представила 2 марта сильные финансовые результаты по МСФО за IV квартал и весь 2020 год, констатирует эксперт инвесткомпании Дмитрий Пучкарев. Выручка оказалась в рамках ожиданий, EBITDA чуть хуже из-за смещения продаж на мелкоразмерное сырье. Самый важный момент - мощный рост свободного денежного потока, который выступает дивидендной базой. FCF составил 65,2 млрд руб. - это максимальный квартальный результаты за последние годы. Результат был достигнут благодаря высвобождению оборотного капитала, отмечает аналитик. "АЛРОСА" выплачивает дивиденды из свободного денежного потока с учетом отношения чистый долг/EBITDA. На фоне роста FCF чистый долг снизился, опустившись ниже пограничного значения 0,5х. "Это предполагает, что компания за II полугодие может направить на дивиденды 100% от FCF. Таким образом, выплаты могут достигнуть 12,2 руб. на акцию, что по цене 103 руб. предполагает 11,8% дивидендной доходности", - указывает Пучкарев. Также "АЛРОСА" повысила прогнозы по добыче и капзатратам на 2021 год. Это умеренно позитивный момент, косвенно свидетельствующий о том, что компания теперь более оптимистично смотрит на перспективы текущего года, отмечает аналитик BCS Express. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АЛРОСА-ДИВИДЕНДЫ-ПРОГНОЗ
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