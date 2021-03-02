Дивдоходность акций АЛРОСА за 2020г может составить 11,8% - BCS Express

Дивидендная доходность акций "АЛРОСА" за 2020 год может составить 11,8%, говорится в комментарии BCS Express.

"АЛРОСА" представила 2 марта сильные финансовые результаты по МСФО за IV квартал и весь 2020 год, констатирует эксперт инвесткомпании Дмитрий Пучкарев. Выручка оказалась в рамках ожиданий, EBITDA чуть хуже из-за смещения продаж на мелкоразмерное сырье. Самый важный момент - мощный рост свободного денежного потока, который выступает дивидендной базой. FCF составил 65,2 млрд руб. - это максимальный квартальный результаты за последние годы. Результат был достигнут благодаря высвобождению оборотного капитала, отмечает аналитик.

"АЛРОСА" выплачивает дивиденды из свободного денежного потока с учетом отношения чистый долг/EBITDA. На фоне роста FCF чистый долг снизился, опустившись ниже пограничного значения 0,5х. "Это предполагает, что компания за II полугодие может направить на дивиденды 100% от FCF. Таким образом, выплаты могут достигнуть 12,2 руб. на акцию, что по цене 103 руб. предполагает 11,8% дивидендной доходности", - указывает Пучкарев.

Также "АЛРОСА" повысила прогнозы по добыче и капзатратам на 2021 год. Это умеренно позитивный момент, косвенно свидетельствующий о том, что компания теперь более оптимистично смотрит на перспективы текущего года, отмечает аналитик BCS Express.

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