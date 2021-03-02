"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Polymetal с целью 2100 руб

"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Polymetal с целевой ценой 2100 руб. за штуку и потенциалом роста более 35%, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Polymetal в среду, 3 марта, опубликует финансовую отчетность по МСФО за 2020 год. Предварительные данные по выручке Polymetal раскрыл в операционной отчетности за 2020 год. Выручка от продаж увеличилась год к году на 28% - до $2,865 млрд, чистый долг за год сократился на 9% - до $1,351 млрд. По нашей оценке, скорректированный на курсовые разницы показатель EBITDA за 2020 год будет больше 2019 года примерно в полтора раза - около $1,7 млрд, годовая скорректированная чистая прибыль составит около $1,1 млрд по сравнению с $0,586 млрд в 2019г", - отмечает аналитик "Финама" Алексей Калачев.

По прогнозам эксперта, соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA составит менее 1х. FCF превысит $0,6 млрд. Это позволяет ожидать итоговых дивидендов на уровне $0,8 на акцию. Ожидаемая текущая дивидендная доходность составляет около 4%, а с учетом выплаченных за I полугодие 2020г - $0,4 на акцию, дивидендная доходность акций Polymetal составит чуть менее 6%.

"Стоимость акций Polymetal отступает вслед за котировками золота, которые снижаются на фоне роста деловой активности и роста цен на промышленные металлы, - указывает Калачев. - Однако мы полагаем, что в период восстановления экономики функция драгметаллов как защитного инструмента и как актива, аккумулирующего избыточную финансовую ликвидность, еще не исчерпана".

При этом Polymetal, на взгляд аналитика инвесткомпании, остается прибыльным и эффективным производителем, недооцененным относительно сопоставимых компаний сектора. "Мы сохраняем по акциям Polymetal рекомендацию "Покупать" с целевой ценой в районе 2100 руб. за акцию и потенциалом роста более 35%", - резюмирует Калачев.

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