Цена нефти, вероятно, будет консолидироваться в диапазоне $62-63/барр. во вторник - ПСБ

Цена на нефть марки Brent, вероятно, будет консолидироваться в диапазоне $62-63 за баррель во вторник, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

Импульс к росту цен на нефть ослаб, ближайший фьючерс нефти марки Brent ушел заметно ниже $65 за баррель, констатирует аналитик ПСБ.

"На первый план в преддверии встречи ОПЕК+ на этой неделе вышли риски высвобождения дополнительного объема предложения нефти на рынке. Мы, как и ранее, считаем, что фундаментально обоснованная цена Brent находится ниже $55 за баррель. Ждем дальнейшего снижения навеса спекулятивной премии в ожидании действий ОПЕК+ и в отсутствие новых идей для роста, а также явно недостаточно активного темпа восстановления спроса на энергоносители. Полагаем, что во вторник цена на нефть марки Brent будет консолидироваться в диапазоне $62-63 за баррель", - отмечает Крылова в комментарии банка.

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