Рубль по-прежнему сильно недооценен - "ВТБ Капитал Инвестиции"

Рубль по-прежнему сильно недооценен, считает главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции", старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания Владимир Потапов.

"Рубль укрепляется, несмотря на снижение цен на нефть: при текущем уровне цены нефти марки Brent рубль все равно остается сильно недооценен", - говорится в комментарии Потапова.

В понедельник глобальные рынки вернулись к росту после коррекции на прошлой неделе. По мнению эксперта, причиной этому могли стать оказавшиеся хуже ожиданий данные по индексу деловой активности в Китае за февраль. На прошлой неделе рынки опасались инфляции и роста ставок из-за ускорения восстановления экономик в начале года, поэтому макроэкономические данные хуже ожиданий могли снизить опасения инвесторов, отмечает он.

Российский рынок акций растет вместе с глобальными площадками, среди лидеров роста на рынке акций бумаги компаний Ozon и "Московской Биржи".

"Ozon снизился на прошлой неделе на 10%, поэтому в понедельник при обратном отскоке рынка акции компании показывают опережающую рынок динамику. Московская биржа продолжает получать выгоду роста активности частных инвесторов: с начала года число инвесторов с брокерскими счетами увеличилось на 1,2 млн - до 10 млн человек. Кроме того, компания наряду со всем финансовым сектором является бенефициаром роста доходностей по облигациям, так как это увеличивает процентный доход", - подчеркнул Потапов.

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