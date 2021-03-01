Рубль на текущей неделе, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 74,5-75,0 руб./$1 - Газпромбанк

Рубль на текущей неделе, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 74,5-75,0 руб./$1, отмечается в обзоре Газпромбанка.

"Рубль на прошедшей неделе ослаб к доллару на 0,7% до 74,6 руб./$1, при этом российский рубль выглядел сравнительно устойчивее других валют ЕМ на фоне поддержки со стороны налогового периода и высоких цен на нефть. Форвардная кривая переместилась вверх на 0,4-0,9 руб./долл. В понедельник рубль укрепляется на 0,7%, торгуясь вблизи 74,10-74,20 руб./$1", - комментируют ситуацию на валютном рынке аналитики инвестбанка.

Также в обзоре отмечается, что на этой неделе Минфин объявит объем покупок в рамках бюджетного правила за март. По оценке аналитиков Газпромбанка, благодаря квартальным выплатам НДД за 4К20 объем покупок возрастет в марте на 15-20% к уровню февраля и превысит 60 млрд руб. "Этот фактор окажет негативный эффект на курс рубля, и мы ожидаем диапазон колебаний валютного курса USD/RUB в пределах 74,5-75,0 руб./$1 в течение недели", - прогнозируют они.

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