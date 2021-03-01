Рубль в ближайшие дни останется в диапазоне 73,0-75,0 руб./$1 - BCS GM

Рубль в ближайшие дни останется в диапазоне 73,0-75,0 руб./$1, говорится в обзоре BCS Global Markets (BCS GM).

"Рост волатильности на мировых рынках и продолжающиеся распродажи на рынке гособлигаций оказали довольно мягкое влияние на динамику российской валюты, - отмечает главный экономист инвесткомпании Владимир Тихомиров. - Отчасти рублю также помогли налоговый период и сохранение цен на нефть на комфортных уровнях, однако все же главная причина относительной стабильности рубля заключается, по нашему мнению, в его недооцененности. И хотя в четверг-пятницу объемы валютных торгов на Московской бирже заметно выросли, курс рубля изменился несущественно: на закрытие торгов 26 февраля курс рубля составил 74,63 руб./$1 (неделей ранее курс составлял 74,13 руб./$1). Несмотря на выросший риск усиления коррекции на глобальных рынках, мы считаем, что в ближайшее время рубль останется стабильным в коридоре 73,0-75,0 руб./$1".

Свои долгосрочные прогнозы эксперт не меняет: к середине года курс рубля может укрепиться до 73,0/$1, а к концу - до 69,0-71,0 руб./$1.

"Сохраняющаяся слабость курса рубля ведет к росту вероятности ужесточения политики ЦБ в текущем году: мы повысили оценку роста ставки ЦБ на 25-50 б.п. в 2021г до 4,5%. Вместе с тем мы по-прежнему прогнозируем, что в базовом сценарии ключевая ставка ЦБ останется неизменной в течение года на уровне 4,25%. Следующее заседание ЦБ назначено на 19 марта - изменения ставки мы не ждем", - подчеркивает Тихомиров.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.