Вероятны торги рубля в диапазоне 73,5-74,5 руб./$1 в ближайшие дни - Банк "Санкт-Петербург"

Вероятны торги рубля к доллару в диапазоне 73,5-74,5 руб./$1 в ближайшие дни, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Рубль поддерживают risk-on настроения и ослабление санкционной риторики. В то же время "в течение недель" будут конкретизированы новые санкции со стороны США. Пока неизвестно насколько значимыми они будут, но в базовом сценарии мы предполагаем, что меры будут точечными. В ближайшие дни мы ожидаем, что курс рубля продолжит торговаться в диапазоне 73,5-74,5 руб./$1", - отмечают аналитики банка.

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